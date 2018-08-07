Политика У Сенцова сильно упал пульс – адвокат

2018-08-07 16:30 168

 

Режиссер не выдержит этапирования в больницу другого города, поскольку очень слаб, а заведующий реанимационным отделением в Лабытнанги, по словам адвоката, агрессивно к нему относится.

Состояние здоровья украинского заключенного Олега Сенцова ухудшилось, но он отказывается прекращать голодовку. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе после посещения заключенного, сообщает во вторник, 7 августа, Громадське.

В частности, у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

По словам Динзе, у Сенцова плохо с сердцем и его два раза пытались уговорить поехать в больницу.

Он также чувствует слабость во всем теле. Кроме того, в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги стало очень тепло, а у Сенцова сейчас плохая переносимость жары.

Адвокат также уверен, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

Сенцов против перевода в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему".

Он также против перевода в любую другую больницу, "поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть".

Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских заключенных в России.

Олег Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. Он вину не признает.

 

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