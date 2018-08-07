Политика В Киеве хотят прекратить автобусное сообщение с РФ

2018-08-07 21:00 360

Вслед за прекращением железнодорожного сообщения с Россией необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения, заявили у Порошенко.

Украине следует прекратить не только железнодорожное, но и автобусное сообщение с Россией. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя президента Украины Петра Порошенко в Крыму (приемная находится в Киеве) Изет Гданов в своем Facebook.

"Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения", - написал он в соцсети.

Таким образом, Гданов прокомментировал заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что в Киеве сейчас рассматривается вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

Накануне Омелян заявил, что проект решения о прекращении железнодорожных перевозок с Россией еще не готов, но он обсуждается в правительстве на рабочем уровне.

Напомним, в мае 2017 года российские СМИ сообщили, что Украина может с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ.