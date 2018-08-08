Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня будет жарко, но к ночи температура упадет до +15°C

2018-08-08 12:43 207

Сегодня по всей территории Украины будет без осадков. Как сообщают синоптики, температура воздуха днем поднимется до +31°C. 

По данным Гидрометцентра страны, за западе ожидается температура от +26°C до +31°C.

В центральных и северных регионах 8 августа воздух прогреется до +27°C, на востоке будет от +24°C до +30°C, на юге термометры покажут +28°C...+31°C.

В Киеве сегодня также осадков не предвидится, днем столбики термометров подскочат до +28°C. При этом ночью в столице, как и в большинстве областей Украины, будет достаточно прохладно - от +15°C до+18°C.

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