Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет облачно, но жарко до +32°C

2018-08-09 11:44 96

Сегодня на всей территории Украины ожидается жаркая и облачная погода, без осадков. Температура местами перешагнет отметку в +30°C.

Как указано в свежем прогнозе синоптиков, на севере страны температура воздуха днем поднимется до +32°C, на западе ожидается от +25°C до +28°C, на востоке также будет жарко - от +25°C до +27°C, на юге - от +27°C до +31°C.

В центральных регионах не стоит долго находиться на солнце, столбики термометров днем поднимутся до +29°C.

В Киеве на 9 августа также прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +27°C.

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