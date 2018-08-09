Украина В Украину движется адский зной: синоптик сообщила подробности

2018-08-09 18:00 204

В ближайшее воскресение, 12 августа, в Украине ожидается существенное усиление жары. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написала известный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, подобная погода сохранится во всей стране и, в частности, в Киеве, в начале следующей недели. При этом синоптик отметила, что в ближайшие дни в Украине будет царить антициклон.

«Температура воздуха будет без особых изменений. И завтра, 8 августа, и до конца недели столбики термометров будут колебаться в пределах +25 +29 градусов, в Закарпатье, на юге и востоке +27 +32 градуса. В Киеве в среду будет сухо и солнечно, в течение дня +26, +27 градусов», - пояснила она. Аналогичная погода продержится и на предстоящих выходных.