Политика Россия в очередной раз взбудоражила общественность по поводу освобождения Сенцова

2018-08-12 15:00 510

С начала недели появилось уже несколько сообщений, связанных с возможным освобождением Олега Сенцова из колонии и его состоянием здоровья. В частности, утверждалось, что украинского заключенного окончательно решили не выпускать на свободу по политическим причинам.

Первое сообщение о принципиальном решении не выпускать Сенцова, голодающего почти 3 месяца, во вторник написал его адвокат Дмитрий Динзе. В своем Фейсбуке он отметил, что эту информацию он получил от дипломатов, контактирующих по этому вопросу с Россией. При этом Динзе утверждает, что мотивировка такого решения была следующей: «Пусть помирает в назидание другим заключенным». Более подробно комментировать, откуда он получил подобную информацию, Динзе не стал. Одновременно адвокат рассказал, что у Сенцова из-за голодовки начались проблемы с сердцем и анемия. О катастрофическом состоянии здоровья украинского режиссера также рассказывала в «Фейсбуке» его сестра Наталья Каплан. В среду она сообщила о получении письма от Сенцова, в котором говорится, что он не получает никаких писем, а также почти не встает. В интервью телеканалу «Громадьске» Каплан выразила мнение, что ее брат потерял надежду на освобождение. А в ночь с субботы на воскресенье журналист Виктория Ивлева опубликовала информацию о том, что Сенцов вылетел из Салехарда на самолете. Позднее ФСИН опроверг это сообщение. Ивлева, в свою очередь, в интервью «Эху Москвы» отказалась конкретизировать источник, от которого она получила информацию о вылете Сенцова.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала в Facebook 12 августа, что ночью получила 72 звонка в связи с информацией об освобождении политзаключенного Олега Сенцова.

В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что в 23.00 11 августа самолет с Сенцовым вылетел из Салехарда (административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа). Она предположила, что его освободили. Через несколько часов журналистка написала, что ее могли дезинформировать.

В главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергли информацию о том, что Сенцов покинул колонию в российском городе Лабытнанги.

Ложную информацию по поводу освобождения Сенцова могли распространить сотрудники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, заявила 12 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"72 звонка и 130 смс с 1.00 до 4.00. Без комментариев. Понимаю, что все стремятся к хорошим новостям и все надеются на чудо. Но все же такие деликатные темы требуют публичного молчания до факта подтверждения из официальных источников", – написала Геращенко.

По ее словам, "тема заложников и политзаключенных не допускает непроверенной информации, это слишком дорого обходится".

"И не забывайте, что мы имеем дело с империей лжи, фейков, пранкеров, годами наработанной фээсбешной практики вбросов ложной информации, для распространения которой нередко втемную используют светлых и порядочных людей, чтобы и их дискредитировать, посеять сплошное недоверие и опошлить святые темы… Боремся дальше, друзья. Вместе. Но давайте без паники и без непроверенной информации. Всегда важно думать в первую очередь о родных, им хуже", – добавила Геращенко.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. 8 августа сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что Сенцов находится в катастрофически плохом состоянии. "Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", – рассказала Каплан.

10 августа Ивлева сообщила, что у Сенцова был консилиум врачей.

11 августа Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "в настоящее время состояние Олега Сенцова оценивается как удовлетворительное".