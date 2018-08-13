Мир Обнародована расшифровка разговора угонщика самолета в Сиэтле с диспетчером

2018-08-13 10:43 186

Газета Seattle Times опубликовала расшифровку и аудиозаписи разговора, который угонщик самолета в Сиэтле вел с диспетчером перед падением. Во время него угонщик назвал себя "сломленным парнем".

Диспетчер называл угонщика Ричем или Ричмондом. Последний "говорил взволнованно, но в то же время беззаботно и дико". В какой-то момент он начал беспокоиться по поводу нехватки топлива.

"Не знаю, что там сгорает во время полета, но сгорает оно значительно быстрее, чем я ожидал", - сказал он.

Диспетчер отвечал спокойно, "по всей видимости, пытаясь не расстраивать Рича и уговорить его приземлиться. Он указал ему на то, что справа от него в миле (1,6 километра) есть взлетная полоса.

-Ох, мужик. Эти ребята грубо обойдутся со мной, если я попытаюсь там приземлиться, - ответил угонщик. - Думаю, я и сам могу что-нибудь испортить. Не хотелось бы. У них, возможно, есть зенитки.

- У них нет зениток. Мы просто пытаемся найти место, куда ты мог бы безопасно приземлиться.

- Я не очень готов приземляться. Но черт, я должен перестать смотреть на топливо - оно быстро расходуется.

Диспетчер вновь предложил угонщику место для приземления, и тот ответил: "Это, наверное, пожизненный срок, да? Я бы пожелал именно этого для такого парня, как я".

Позже угонщик в разговоре с диспетчером назвал себя "сломленным".

"Есть много людей, которые беспокоятся обо мне. Они расстроятся, когда услышат, что я наделал. Хотелось бы извиниться перед каждым из них. Я просто сломленный парень, шарики за ролики заехали. Не знал об этом до настоящего момента", - сказал он.

Незадолго до падения угонщик сообщил, что, по его ощущениям, у самолета отказывает один из двигателей. Диспетчер посоветовал ему, если это возможно, лететь низко над водой.

Угнанный самолет Bombardier Q400 взлетел с аэропорта между городами Сиэтл и Такома в 20.00 10 августа по местнмоу времени и разбился спустя 90 минут.

Угонщиком оказался 29-летний сотрудник авиакомпании Horizon Air. На перехват самолета были отправлены два истребителя. Власти заявили, что инцидент не связан с терроризмом.

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