ВОЙНА В Украине "Дурак мыслью радуется" - украинская разведка с юмором отреагировала на заявление шойгу о самолетах F-16

2023-11-03 12:29

Заявления министра обороны московии Сергея Шойгу о самолетах F-16, которых якобы "хватит" всего на 20 дней, относятся к вымыслам из серии "взять Киев за три дня". Об этом сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Давайте не будем читать за обедом советских, как и российских газет и не слушать Шойгу", - сказал он.

По словам Юсова, если составить все данные россиян по поводу того, сколько они сбили и уничтожили за период полномасштабной войны, то окажется, что у Украины некоторых видов оружия было больше, чем у самой России.

"И дурак мыслью радуется. Киев они тоже собирались взять за три дня. Я думаю, это достаточный комментарий на эту чепуху", - добавил представитель ГУР.

Интересно, что Украина еще не успела получить от собюзников истребители F-16, а оленевод Шойгу уже подсчитал, что их якобы хватит на 20 дней. 

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