ВСУ приземлили четыре вражеских самолета за сутки: сводка Генштаба по потерям оккупантов
2022-09-15 20:00
Уже 204 дня Украина борется за свое право на независимость и за это время ВСУ уничтожили немало вражеской техники и российских оккупантов – всего за последние сутки было ликвидировано около 200 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.
Так, с 24.02 по 15.09 общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава – около 53850 (+200) человек ликвидировано
- танков ‒ 2193 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4682 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 1295 (+5) ед,
- РСЗО – 311 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 167 (+0) ед,
- самолетов – 250 (+4) ед,
- вертолетов – 215 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 233 (+0),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3522 (+21) ед,
- специальная техника – 120 (+0).
Стоит отметить, что наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях.