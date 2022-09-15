ВОЙНА В Украине ВСУ приземлили четыре вражеских самолета за сутки: сводка Генштаба по потерям оккупантов

2022-09-15 20:00

Уже 204 дня Украина борется за свое право на независимость и за это время ВСУ уничтожили немало вражеской техники и российских оккупантов – всего за последние сутки было ликвидировано около 200 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

Так, с 24.02 по 15.09 общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личного состава – около 53850 (+200) человек ликвидировано

танков ‒ 2193 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4682 (+17) ед,

артиллерийских систем – 1295 (+5) ед,

РСЗО – 311 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 167 (+0) ед,

самолетов – 250 (+4) ед,

вертолетов – 215 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),

крылатые ракеты ‒ 233 (+0),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3522 (+21) ед,

специальная техника – 120 (+0).

Стоит отметить, что наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях.