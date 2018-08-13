Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине будет солнечно, сухо и жарко до +33°C

2018-08-13 11:12 165

Сегодня на всей территории страны ожидается солнечная жаркая погода, без осадков. Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометцентра страны, воздух сегодня прогреется до +33°C.

В западных областях ясно, воздух прогреется до +29°C. В северных регионах чуть прохладнее - до +28°C.

В центре и на востоке столбик термометра превысит отметку в 30 градусов, осадков также не ожидается. Теплее всего будет на юге - до +29°C...+33°C.

В Киеве сегодня также прогнозируют безоблачную теплую погоду, температура днем поднимется в среднем до +26°C...+28°C.

В связи с жарой на большей части территории Украины объявлен самый высокий уровень пожароопасности.

"13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. По Киевской области 13 августа чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сообщает пресс-служба ГосЧС.

Уточняется, что непосредственно в столице уровень пожарной опасности несколько ниже - 4 класса.