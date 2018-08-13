Политика Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год

2018-08-14 20:30 135

 

Документ предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов для укрепления безопасности.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник, 13 августа, оборонный бюджет страны на 2019 год размером в 717 миллиардов долларов, передает Интерфакс-Украина.

Церемония прошла на военной базе Форт-Драм (штат Нью-Йорк).

Напомним, ранее проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год поддержал американский Сенат.

Американские СМИ отмечали, что проект бюджета, в частности, включает в себя выделение средств на противодействие влиянию России.

Также в нем предусмотрена приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции вплоть до того момента, пока Пентагон не предоставит доклад о закупках Анкарой российских ЗРС С-400.

Кроме этого, оборонный бюджет США на 2019 год санкционирует выделение Пентагону 250 миллионов долларов для предоставления помощи Украине в сфере безопасности. Из них 50 миллионов долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений.

В документ включены основные положения проекта Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, который, в частности, предусматривает помощь Киеву в усилении возможностей защиты от кибератак, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

В нем также подтверждается приверженность Вашингтона Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украинского государства с НАТО.

Напомним, в военном бюджете США на 2018 год сумма помощи Киеву составляла 350 миллионов долларов.

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