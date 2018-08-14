Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет облачно, но жарко до +35°C

2018-08-14 11:13 177

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, температура днем местами достигнет +35°C.

Согласно свежему прогнозу Гидрометеоцентра страны, на всей территории Украины, кроме Львовской области, 14 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем от +29°C до +35°C, ночью от +14°C до +21°C.

В Львовской области прогнозируется дождь с грозой.

В Киеве на сегодня также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура днем от +30°C до +32°C, ночью будет немного прохладнее - от +17°C до +19°C.