Украина Невыносимая жара начнет спадать завтра - в Украину идут грозовые дожди

2018-08-15 13:44 192

Так называемая синоптическая жара начнет спадать в Украине уже давтра. По данным синоптиков в придут мощные грозовые дожди.

"Завтра во второй половине дня мы ожидаем небольшой кратковременный дождь с грозой и изменение синоптической ситуации в Киеве", - сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, в дальнейшем погодные условия будут переменчивыми.

"В дальнейшем погодные условия не будут столь стабильны, будут происходить время от времени изменения. 18 и 19-го также пройдут уже более интенсивные грозовые дожди", - сказал директор Укргидрометцентра.

Напомним, почти на всей территории Украины уже несколько дней сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Сегодня, 15 августа, на западе Украины ожидаются дожди, однако температура днем местами достигнет +36 градусов. На остальной части территории Украины переменная облачность, без осадков. Днем также будет жарко до +36.