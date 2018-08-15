Невыносимая жара начнет спадать завтра - в Украину идут грозовые дожди

Так называемая синоптическая жара начнет спадать в Украине уже давтра. По данным синоптиков в придут мощные грозовые дожди.
"Завтра во второй половине дня мы ожидаем небольшой кратковременный дождь с грозой и изменение синоптической ситуации в Киеве", - сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
По его словам, в дальнейшем погодные условия будут переменчивыми.
"В дальнейшем погодные условия не будут столь стабильны, будут происходить время от времени изменения. 18 и 19-го также пройдут уже более интенсивные грозовые дожди", - сказал директор Укргидрометцентра.
Напомним, почти на всей территории Украины уже несколько дней сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Сегодня, 15 августа, на западе Украины ожидаются дожди, однако температура днем местами достигнет +36 градусов. На остальной части территории Украины переменная облачность, без осадков. Днем также будет жарко до +36.