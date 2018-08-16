Украина КАРТА Тропики в Украине: сегодня ожидаются грозовые ливни и жара до +35°C

2018-08-16 12:16 183

Сегодня на севере и западе Украины ожидаются дожди с грозами, температура местами достигнет +35°C.

Как указано в свежем прогнозе погоды  Гидрометцентра страны, в северных и западных областях Украины прогнозируются дожди с грозами, температура днем от +21°C  до +30°C, ночью от +14°C до +19°C.

В остальных областях Украины переменная облачность, без осадков. Температура днем составит от +30°C до +35°C, ночью столбики термометров упадут до +14°C... +21°C.

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В Киеве сегодня также ожидается дождь с грозой, температура днем от +26°C до +28°C, ночью будет немного прохладнее - от +18°C до +20°C.

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