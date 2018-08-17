Украина КАРТА Прогноз погоды : сегодня в Украине дожди с грозами и жара до +35°C

2018-08-17 11:45 99

Сегодня, 17 августа, на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами. Однако жара сильно не отступит.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, температура днем местами достигнет +35 градусов. 

Дожди с грозами пройдут в северных, центральных и западных областях. На остальной части Украины ожидается переменная облачность, без осадков. На западе Украины температура днем составит от +25 до +28 градусов, ночью до +13. В остальных регионах от +25 градусов до +35 градусов, ночью от +15 до +23 градусов.

В Киеве сегодня также ожидается дождь с грозой, температура днем от +25 до +27 градусов, ночью станет прохладнее - от +17 до +19 градусов.

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