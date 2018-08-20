Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня грозы прекратятся и вернется жара до +33°C

2018-08-20 11:13 123

Сегодня, после нескольки грозовых дней, в Украину вернется солнечная и жаркая погода. Небольшие осадки возможны лишь в двух областях. 

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, столбики термометров сегодня поднимутся до +33 градусов.

На западе осадков не предвидится, днем температура воздуха будет держаться на уровне от +26°C до +29°C. В Закарпатской области будет до +30°C. На востоке сухо и солнечно, днем от +26°C до +29°C. В центральной части страны синоптики обещают небольшой дождь лишь в Винницкой и Черкасской областях. Днем в регионе столбик термометра поднимется до +30°C.

На севере +26...+29°C, без осадков. В южном регионе днем температура воздуха состовит +33°C.

В Киеве сегодня также без осадков, днем воздух прогреется почти до +30°C.

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