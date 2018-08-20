Политика Киев возглавил мировой рейтинг городов мира по ухудшению качества жизни

2018-08-25 12:07 78

Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018.

На первом месте в списке расположилась столица Австрии Вена, на втором – австралийский Мельбурн, третье место занял японский город Осака. Замыкают первую пятерку Калгари (Канада) и австралийский Сидней.

В первую десятку рейтинга также попали Ванкувер (Канада), Токио в Японии, Торонто в Канаде, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.

Замыкает список сирийский Дамаск, занявший 140-е место. Кроме Дамаска в список антирекордсменов попали Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи в Пакистане.

Увы, Киев в списке занял 118 место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных.

The Economist также составил рейтинг городов, которые за пять лет больше всего ухудшили или улучшили свое положение в списке.

Так, украинская столица стала лидером среди городов, которые ухудшили свое положение. За пять лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.

Топ-5 развивающихся городов возглавил город Абиджан в Кот-д'Ивуаре.

Рейтинг составляется на основе нескольких показателей, среди которых - уровень здравоохранения, культурное развитие, чистота окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры.

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды на выходные: жара до +33°C и холодные ночи, грозы только на западе

2018-08-24 14:16 384

ПОЛНЫЙ СПИСОК Карта массовых мероприятий Киева - где и как интересно отпраздновать День Независимости Украины

2018-08-24 11:39 390

С 1 сентября неотложка начнет работать по новому - что изменится и как вызвать скорую

2018-08-24 11:13 546

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-08-24 10:44 468968

Еще новости в разделе "Политика"

Киев возглавил мировой рейтинг городов мира по ухудшению качества жизни

2018-08-25 12:07 78

У Гройсмана заявили, что в 2019 году получающих субсидии может стать в два раза меньше

2018-08-25 11:29 120

Facebook будет отслеживать тех, кто постоянно жалуется на фейки

2018-08-24 20:34 324

Стали известны кандидаты на должность глав Еврокомиссии и Центробанка ЕС

2018-08-24 15:31 381
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Киев возглавил мировой рейтинг городов мира по ухудшению качества жизни 2018-08-25 12:07 78
У Гройсмана заявили, что в 2019 году получающих субсидии может стать в два раза меньше 2018-08-25 11:29 120
Facebook будет отслеживать тех, кто постоянно жалуется на фейки 2018-08-24 20:34 324
Стали известны кандидаты на должность глав Еврокомиссии и Центробанка ЕС 2018-08-24 15:31 381

Лента

фото 12:32 Опубликован потерянный кадр, на котором появляется полностью обнаженная Мэрилин Монро
12:21 В Москве обсудили проблемы двусторонних отношений России и Германии
12:07 Киев возглавил мировой рейтинг городов мира по ухудшению качества жизни
11:29 У Гройсмана заявили, что в 2019 году получающих субсидии может стать в два раза меньше
видео 11:05 Новым трендом летнего отдыха стало голубое вино - его делают без краски
10:30 Принцесса и Фараон: в Украине огласили рейтинг необычных детских имен
09:26 Барселона повторно попытается выкупить полузащитника МЮ Поля Погба
08:02 Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира возглавил 57-летний Джордж Клуни
21:37 В Мексике приняли закон, разрешающий занятие сексом в публичных местах
видео 21:34 Футбольные фанаты отмечают сегодня 5-летний юбилей песенки про Суркиса и Путина