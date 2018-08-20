Политика Киев возглавил мировой рейтинг городов мира по ухудшению качества жизни

2018-08-25 12:07 78

Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018.

На первом месте в списке расположилась столица Австрии Вена, на втором – австралийский Мельбурн, третье место занял японский город Осака. Замыкают первую пятерку Калгари (Канада) и австралийский Сидней.

В первую десятку рейтинга также попали Ванкувер (Канада), Токио в Японии, Торонто в Канаде, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.

Замыкает список сирийский Дамаск, занявший 140-е место. Кроме Дамаска в список антирекордсменов попали Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи в Пакистане.

Увы, Киев в списке занял 118 место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных.

The Economist также составил рейтинг городов, которые за пять лет больше всего ухудшили или улучшили свое положение в списке.

Так, украинская столица стала лидером среди городов, которые ухудшили свое положение. За пять лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.

Топ-5 развивающихся городов возглавил город Абиджан в Кот-д'Ивуаре.

Рейтинг составляется на основе нескольких показателей, среди которых - уровень здравоохранения, культурное развитие, чистота окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры.