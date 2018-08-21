Украина КАРТА Прогноз погоды : в Украину вернулись грозы, дожди и жара до +32°C

2018-08-21 13:44 138

Сегодня в западных и северных областях Украине ожидаются дожди с грозами, в остальных областях будет жарко и без осадков, температура до +32 градусов.

Как указано в прогнозе Гидрометцентра, на западе 21 августа температура воздуха будет держаться на уровне от +27 до +32.

На востоке сухо и солнечно, днем от +28 до +30 градусов. В центральной части страны синоптики обещают небольшой дождь лишь в Черкасской области. Днем в регионе столбик термометра поднимется до +31 градуса.

На севере 28-32 градусов тепла, без осадков. В южном регионе днем температура воздуха составит 28-31 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня пройдет дождь, но прохлады он не принесет - температура днем поднимется до +30 градусов.

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