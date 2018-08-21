Политика Луценко пояснил, почему Порошенко всерьез рассчитывает на второй президентский срок

2018-08-22 19:33 111

Действующий президент Украины Петр Порошенко точно будет баллотироваться на президентские выборы в 2019 году.

"Петр Алексеевич точно пойдет на президентские выборы и точно будет предлагать избрать его президентом для продолжения его миссии по главным функциям главы государства", - сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Украинская правда".

По мнению генпрокурора и по совместительству кума президента, Порошенко будет апеллировать к тому, что он выполнил миссию по созданию армии, сделал серьезные шаги в направлении Евросоюза и НАТО и по изменениям системы управления страной.

"На президентских выборах никакого изменения курса не требуется. Курс президента должен быть прежним: полная государственная независимость, территориальная целостность, сильная боеспособная армия, вступление в ЕС и НАТО уничтожения остатков тоталитаризма в управлении страной", - добавил он.

Напомним, президентские выборы в Украине, согласно Конституции, должны состояться 31 марта 2019 года. На данный момент о намерении баллотироваться на пост президента заявили глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, нардеп Александр Шевченко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный, внефракционный депутат Юрий Деревянко, а также лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и экс-глава ГФС Роман Насиров.