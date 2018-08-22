Политика Москва отказалась обменивать своих преступников на украинских политзаключенных

2018-08-22 14:45 219

Российская сторона отвергла инициативу Украины встретиться в Минске для обсуждения передачи РФ 36 российских граждан в обмен на украинцев. 

"К сожалению, российская сторона и омбудвумен РФ Татьяна Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины передачи РФ 36 ее граждан в обмен на политзаключенных Кремля. России граждане просто не нужны", – сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Геращенко проинформировала представителей РФ и ОБСЕ, что 22 россиянина, осужденных в Украине за подготовки терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, написали обращение к президенту РФ Путину с просьбой переместить их в Россию, в обмен на украинцев, находящихся в российских тюрьмах.

Напомним, ранее Петр Порошенко признал, что готов помиловать россиян, которые удерживаются в Украине, в обмен на свободу для украинских политзаключенных в РФ.

Еще по теме

В Киеве обменники уронили гривню до 28,20

2018-08-18 13:00 966

Голодающего Сенцова сделали разменной монетой в большой политике

2018-08-17 16:27 864

В Киеве раскрыли циничный кремлевский сценарий помилования Олега Сенцова

2018-08-16 09:41 789

У Гройсмана решили в ЕСПЧ добиваться "человеческих условий" для узников Кремля

2018-08-08 09:40 714

Еще новости в разделе "Политика"

Луценко пояснил, почему Порошенко всерьез рассчитывает на второй президентский срок

2018-08-22 19:33 111

Кабмин Гройсмана отменил льготы и субсидии на оплату газа - кому с 1 октября придется платить

2018-08-22 15:33 360

Москва отказалась обменивать своих преступников на украинских политзаключенных

2018-08-22 14:45 219

В ГПУ хотят создать политический спецназ для силовой доставки Януковича из РФ

2018-08-22 13:15 249
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Луценко пояснил, почему Порошенко всерьез рассчитывает на второй президентский срок 2018-08-22 19:33 111
Кабмин Гройсмана отменил льготы и субсидии на оплату газа - кому с 1 октября придется платить 2018-08-22 15:33 360
Москва отказалась обменивать своих преступников на украинских политзаключенных 2018-08-22 14:45 219
В ГПУ хотят создать политический спецназ для силовой доставки Януковича из РФ 2018-08-22 13:15 249

Лента

20:31 США второй раз в своей истории начала продавать нефть из стратегических запасов
19:33 Луценко пояснил, почему Порошенко всерьез рассчитывает на второй президентский срок
18:28 В Украине более чем в четыре раза снизили субсидии на услуги ЖКХ
17:32 Стало известно время начала Военного парада к 27-й годовщине Независимости
16:29 США берет на вооружение мобильные комплексы борьбы с беспилотниками
15:33 Кабмин Гройсмана отменил льготы и субсидии на оплату газа - кому с 1 октября придется платить
14:45 Москва отказалась обменивать своих преступников на украинских политзаключенных
фото 14:16 Украина начала производство 152-мм снарядов для дальнобойных пушек "Гиацинт"
13:43 "Охота на ведьм и большой позор", - Трамп отреагировал на приговор Манафорту
13:15 В ГПУ хотят создать политический спецназ для силовой доставки Януковича из РФ