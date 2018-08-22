Политика Москва отказалась обменивать своих преступников на украинских политзаключенных

2018-08-22 14:45 219

Российская сторона отвергла инициативу Украины встретиться в Минске для обсуждения передачи РФ 36 российских граждан в обмен на украинцев.

"К сожалению, российская сторона и омбудвумен РФ Татьяна Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины передачи РФ 36 ее граждан в обмен на политзаключенных Кремля. России граждане просто не нужны", – сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Геращенко проинформировала представителей РФ и ОБСЕ, что 22 россиянина, осужденных в Украине за подготовки терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, написали обращение к президенту РФ Путину с просьбой переместить их в Россию, в обмен на украинцев, находящихся в российских тюрьмах.

Напомним, ранее Петр Порошенко признал, что готов помиловать россиян, которые удерживаются в Украине, в обмен на свободу для украинских политзаключенных в РФ.