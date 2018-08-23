Сегодня, 23 августа, по всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Максимальная температура воздуха днем до +31°C.
Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, в западных областях сегодня преимущественно без осадков, дневная температура воздуха +24°C...+26°C, лишь в Черновицкой области ожидаются дожди с грозами. На востоке страны также ожидается сухая погода, днем столбики термометра покажут +24°C...+26°C.
В центральном регионе температура воздуха днем до +28°C. На севере Украины осадков не предвидится, дневная температура от +22°C до +26°C. На юге также без осадков и традиционно теплее, температура воздуха днем поднимется до +31°C.
В Киеве сегодня также осадков не предвидится, днем столбики термометров поднимутся до +26°C.