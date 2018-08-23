Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: жара до +33°C и холодные ночи, грозы только на западе

2018-08-24 14:16 201

В ближайший уикенд на большей части территории Украины ожидается сухая и теплая погода, только на западе страны пройдут сильные грозовые дожди. 

В субботу, 25 августа, на западе страны ожидаются грозовые дожди, в остальных украинских областях осадков не предвидится.

На западе страны температура воздуха днем составит 24-30 градусов тепла. В восточных областях воздух днем прогреется до +29 градусов. В центре дневная температура воздуха +26...+29 градусов выше нуля. На севере страны днем столбики термометра покажут 26-29 градусов тепла. На юге традиционно теплее, здесь максимальная температура воздуха днем достигнет отметки в +33 градуса.

В Киеве в субботу также ожидается сухая и солнечная погода, температура днем 27-29 градусов тепла.

В воскресенье, 26 августа, западную Украину снова накроют сильные дожди, на остальной части Украины будет жаркая и сухая погода.

В западных областях немного похолодает, здесь дневная температура воздуха +21...+29 градусов. На востоке, наоборот, будет теплее, температура воздуха днем 29-32 градуса выше нуля.

Потеплеет и в центральном регионе страны, где воздух днем прогреется до +33. На севере Украины также тепло и сухо: температура воздуха днем 28-30 градусов. На юге дневная температура 28-33 градуса тепла.

В столице Украины осадков также не ожидается, температура днем 29-31 градус тепла.

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