Украина КАРТА Осенняя погода: днем будет солнечно и жарко, ночью похолодает до +12...+14

2018-08-27 12:14 93

Сегодня в Украине будет сухо и жаркко. Кратковременные дожди прогнозируют лишь в небольшой части западных областей. Температура днем поднимется до +34 градусов.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра страны, температура воздуха на западе составит от 16 до 24 градусов, в Винницкой и Житомирской областях - до 30 градусов.

В северной части Украины воздух прогреется до 29-32 градусов, равно как на юге и в центре. В восточном регионе будет от 28 до 34 градусов.

В Киеве сегодня также осадков не будет, днем воздух прогреется до +32 градусов. При этом ночью будет прохладно, столбики термометров упадут до +14...+16.

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