Мир Названо количество часов сна, которое продлевает жизнь

2018-08-27 21:30 282

 

Группа ученых из разных стран установила, что 6-8 часов сна в сутки снижают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и продлевают жизнь.

Исследование было основано на результатах экспериментов, к котором участвовали более миллиона здоровых пациентов. Они были разделены на три группы, в одной из которых люди спали менее шести часов, в другой - более восьми часов, а в третьей - 6-8 часов.

После 9 лет и 3 месяцев наблюдений, в обеих группах с нарушением нормы сна возрос риск развития ишемической болезни сердца и инсульта (11 и 33 процента соответственно).

Также ученые отметили, что если человек спит менее шести часов в сутки, или же просыпается по ночам, то у него возрастает вероятность появления бессимптомного атеросклероза.

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