Политика Стала известна дата визита в Киев спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера

2018-08-29 14:45 192

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, ответственный за урегулирование ситуации на Донбассе, посетит Украину в сентябре. 

"Следующий визит Курта Волкера в Украину запланирован на 13-16 сентября", – сообщил "Голос Америки" после интервью с Волкером.

Спецпредставитель Госдепа США отметил, что помощник президента РФ Владислав Сурков, с которым они ведут переговоры по Донбассу, пока не подтвердил целесообразность следующей встречи.

Напомним, прошлый визит спецпредставителя Госдепа США в Украину состоялся в мае текущего года. Вашингтон тогда представил план развертывания миссии ООН на Донбассе. В РФ ожидаемо раскритиковали все предложения.

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