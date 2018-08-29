Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине дожди с грозами и жара до +33°C

2018-08-29 12:43 117

Сегодня, 29 августа, погода в Украине будет преимущественно сухой и жаркой, дожди с грозами прогнозируют на территории западных областей, некоторых центральных и северных. Максимальная температура поднимется до +33 градусов.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, на западе Украины, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях прогнозируются дожди с грозами.

В западных областях температура будет держаться на уровне от +20 до +27 градусов днем. В центре страны будет от +25 до +28 градуса, в северных областях прогнозируется температура от +24 до +30 градусов.

В восточном регионе столбик термометра будет показывать от +29 до +31 градуса. На юге традиционно теплее, от +30 до +33.

В Киеве сегодня также ожидаются дожди с грозами, температура днем от +22 до +24 градуса.