Украина КАРТА Прогноз погоды : дожди в Украине прекратятся, возвращается жара до +33°C

2018-08-30 10:43 207

Сегодня, 30 августа, по всей территории страны ожидается солнечный жаркий день, без осадков.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, температура воздуха поднимется до +33 градусов.

В западных и северных областях ясно, воздух прогреется до 22-25 градусов тепла.

В центре и на востоке столбик термометра превысит отметку в 30 градусов, осадков также не ожидается. Теплее всего будет на юге - до 29-33 градусов тепла.

В Киеве на сегодня также прогнозируют безоблачную теплую погоду, температура днем поднимется до 22-24 градусов.