Сегодня, 30 августа, по всей территории страны ожидается солнечный жаркий день, без осадков.
Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, температура воздуха поднимется до +33 градусов.
В западных и северных областях ясно, воздух прогреется до 22-25 градусов тепла.
В центре и на востоке столбик термометра превысит отметку в 30 градусов, осадков также не ожидается. Теплее всего будет на юге - до 29-33 градусов тепла.
В Киеве на сегодня также прогнозируют безоблачную теплую погоду, температура днем поднимется до 22-24 градусов.