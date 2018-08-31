Мир 20-летняя танцовщица обвинила Депардье в домогательствах и изнасиловании

2018-08-31 21:36 174

Во Франции открыли предварительное расследование по статье о сексуальных домогательствах и изнасиловании против известного актера Жерара Депардье.

Как сообщает Parisien, истица — молодая актриса и танцовщица в возрасте около 20 лет. Она обратилась в полицию 27 августа.

Девушка, имя которой не называется, рассказала, что дважды подверглась домогательствам со стороны актера. Инциденты произошли 7 и 13 августа во время "неформальной репетиции театральной пьесы" в парижском доме Депардье, расположенном в VI округе французской столицы.

Как сообщает издание со ссылкой на источник, актер и девушка были знакомы, поскольку он является другом ее отца и "взял под крыло начинающую актрису, консультируя ее по поводу карьеры".

Тем временем, адвокат Депардье Эрве Темин заявил, что его подзащитный не признает вины.

"Жерар Депардье потрясен. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает", - сказал адвокат.

По словам юриста, его клиент подтверждает, что знаком с девушкой, однако "полностью опровергает любую агрессию, любое насилие и любое правонарушение".

Ранее сообщалось, что Депардье оказался в списке нежелательных в Украине персон, в который вошли 600 деятелей культуры "со всего мира".

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