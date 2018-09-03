Украина КАРТА Прогноз погоды на неделю: синоптики обещают грозовые дожди и жару до +29°C

2018-09-04 13:44 171

В Украине с 4 по 7 сентября ожидается переменная облачность, в западных и южных областях пройдут дожди с грозами, температура днем поднимется до +29°C. По ночам уже будет прохладно, в среднем +11°C...+15°C

По данным Гидрометеоцентра страны, сегодня 4 сентября, практически на всей территории Украины переменная облачность, без осадков. Дождь с грозой ожидается только во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Температура днем составит от +24 до +29 градусов, ночью от +13 до +19 градусов.

В Киеве также ожидается переменная облачность, температура днем от +27 до +29 градусов, ночью от +15 до +17 градусов.

В среду, 5 сентября, дожди с грозами пройдут в ряде западных и южных областей. На остальной части Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем от +24 до +29 градусов, ночью от +13 до +19 градусов.

В Киеве прогнозируется переменная облачность, температура днем от +27 до +29 градусов, ночью от +15 до +17 градусов.

6 сентября, дождь с грозой ожидается в Волынской, Львовской, Закарпатской областях, а также в Одесской области. На остальной территории Украины прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура днем от +25 до +29 градусов, ночью от +11 до +19 градусов.

В Киеве также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем от +25 до +27 градусов, ночью от +12 до +14 градусов.

В пятницу, 7 сентября, дождь с грозой пройдет в западных и южных регионах, а также в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. На остальной части Украины прогнозируется переменная облачность. Температура днем составит от +25 до +29 градусов, ночью от +11 до +19 градусов.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Температура днем от +25 до +27 градусов, ночью от +12 до +14 градусов.

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