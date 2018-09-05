Политика Продан назвал причину своего увольнения из ГФС

2018-09-05 19:30 99

И.о. председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан уволился по собственному желанию для того, чтобы принять участие в конкурсе на эту должность.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Сегодня правительство решило объявить конкурс на должность главы ГФС. Решение прогнозируемое и ожидаемое. Неоднократно отвечая на вопрос журналистов, я отмечал, что полностью поддерживаю идею проведения конкурса. И обязательно планирую принимать в нем участие", - пояснил он.

По словам Продана, чтобы исключить конфликт интересов и любые спекуляции по этому поводу, он попросил правительство назначить другого исполняющего обязанности председателя ГФС.

"Служба в этот период должна возглавить человек, который не будет участвовать в конкурсе. Только таким образом обеспечим прозрачный и беспристрастный процесс отбора и высокий уровень доверия к результатам конкурса", - отметил он.

Отметим, что Генпрокуратура собирает доказательства против Продана.

Напомним, что в марте 2017 года Кабмин положил выполнения обязанностей председателя ГФС на Продана.

В июле 2016 года Продан был назначен на должность и.о. заместитель председателя Фискальной службы до назначения в установленном порядке заместителя председателя указанной службы. В налоговых органах Продан работает с 2005 года. В момент назначения Продан занимал должность заместителя начальника Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков.