Украина КАРТА Прогноз погоды : в Украину пришли грозовые дожди, по ночам будет холодно

2018-09-06 11:42 261

Сегодня на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами, местами температура достигнет +28 градусов.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, дожди с грозами пройдут по все правобережной территории Украины, а также в Крыму.

Температура в этих областях днем составит от +19 до +28 градусов, ночью от +11 до +20 градусов.

На левобережной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в этих регионах составит от +24 до +28 градусов, ночью от +10 до +19 градусов.

В Киеве сегодня также ожидается дождь, температура днем от +24 до +26 градусов, ночью от +15 до +17 градусов.