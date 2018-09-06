Сегодня на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами, местами температура достигнет +28 градусов.
Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, дожди с грозами пройдут по все правобережной территории Украины, а также в Крыму.
Температура в этих областях днем составит от +19 до +28 градусов, ночью от +11 до +20 градусов.
На левобережной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в этих регионах составит от +24 до +28 градусов, ночью от +10 до +19 градусов.
В Киеве сегодня также ожидается дождь, температура днем от +24 до +26 градусов, ночью от +15 до +17 градусов.