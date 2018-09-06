Политика В ожидании пятого транша: в Киеве начала работу специальная миссия МВФ

2018-09-06 12:43 162

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом начала работу в Киеве. Об этом сообщили в представительстве Фонда в Украине агентству Интерфакс-Украина

Известно, что миссия прибыла в Киев накануне.

Ранее постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщала, что миссия МВФ будет работать в Киеве в период с 6 по 19 сентября "для обсуждения последних экономических событий и экономической политики".

В последний раз миссия МВФ приезжала в Украину в мае. Тогда они проверили Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Отметим, Украина более года ожидает пятый транш МВФ. При этом Министерство финансов не рассматривает сценарий, при котором Украина может не получить пятый транш МВФ.