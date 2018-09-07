Политика Москалькова рассказала о состоянии здоровья Сенцова

2018-09-08 12:30 153

Уполномоченный Российской Федерации по правам человека Татьяна Москалькова ответила на обращение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о состоянии здоровья политзаключенного Кремля, украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Наконец получила ответ от Уполномоченного РФ на одно из моих многочисленных обращений о состоянии здоровья Олега Сенцова", - отметила Денисова.

По ее словам, состояние здоровья Сенцова "не ухудшилось, ему продолжают колоть внутренние инъекции, а также предоставляют поддерживающую смесь".

Также Денисова отметила, что по словам Москальковой, Сенцов в очередной раз отказался от госпитализации в Лабытнангскую городскую больницу. Он, якобы, "ссылается на отсутствие болезни и удовлетворительные условия содержания и лечения в медицинской части колонии".

При этом Денисова напомнила истинную причину его отказа: "В городской больнице к нему относятся ужасно. Ему не оказывают надлежащей медицинской помощи и давят психологически".

Кроме того, на вопрос Денисовой о скорейшем обмене политзаключенными, Москалькова в очередной раз сообщила, что у нее нет таких полномочий.