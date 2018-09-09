Мир В России количество задержанных на митингах превысило 800 человек - правозащитники

2018-09-10 14:00 276

Самое большое количество задержанных в Питере - 391, в Екатеринбурге задержали 129 человек.

По уточненным данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», по всей России из-за участия в митингах против повышения пенсионного возраста задержаны 839 человек.

Об этом сообщается на сайте организации. Самое большое количество задержанных в Питере - 391. В Екатеринбурге задержали 129 человек, в Краснодаре - 60, в Перми - 48, в Москве -36.



Как сообщалось, сторонники Алексея Навального 9 сентября в единый день голосования по всей России провели акции протеста против повышения пенсионного возраста. Этот день был выбран для протестов, потому что 9 сентября в 80 субъектах РФ проходят выборы разного уровня. В частности, в Москве выбирают мэра, а в Подмосковье — губернатора. Первый (и самый молодой) губернатор уже избран — Ямало-Ненецкий АО возглавил 30-летний Дмитрий Артюхов. Ранее президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности повышения пенсионного возраста в РФ, увязав это с «безопасностью страны». Согласно законопроекту, пенсионный возраст в России повысится для мужчин - до 65 лет к 2028 году, для женщин - до 63 лет к 2034 году.