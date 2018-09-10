Мир Ученые выяснили, чем опасен для человека дневной сон

2018-09-10 15:30 414

 

Ученые Национального института по проблемам старения и Университета Джона Хопкинса (США) выявили связь между недостаточным количеством ночного сна и высоким риском болезни Альцгеймера — неизлечимым заболеванием, которое приводит к значительному ухудшению качества жизни и преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Сегодня.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе долговременного исследования Baltimore Longitudinal Study of Aging, в котором, начиная с 1958 года, приняли участие более трех тысяч человек. В период 1991-2000 годов среди добровольцев был проведен опрос, в ходе которого они ответили на ряд вопросов, касающихся качества их сна и дневной сонливости. Подгруппе испытуемых была проведена позитронно-эмиссионная томография с использованием химического соединения Pittsburgh B (PiB) для идентификации бета-амилоидных бляшек, являющихся признаком болезни Альцгеймера.

Исследователи идентифицировали 123 добровольца, которые прошли опрос, а спустя 16 лет — томографию с PiB. Оказалось, что у людей, кто жаловался на сонливость в дневное время риск накопления амилоидных бляшек был почти в три раза выше, чем у остальных участников.

Ученые считают, что такие результаты объясняются тем, что дневная сонливость является результатом плохого ночного сна, который в хронической форме способствует образованию бета-амилоидов через неизвестный пока механизм. Однако пока исследователи не могут исключить возможность, что сами бляшки могли вызывать сонливость.

Напомним, ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Экспертам удалось открыть эту волнующую загадку.

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