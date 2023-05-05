Осторожно клещи! Как уберечься на природе и что делать если паразит уже присосался
2023-05-05 16:31
В Украине начинается сезон активности клещей. Обычно первые активные взрослые клещи появляются в начале или середине апреля. Из-за прохладной весны в текущем году этот период немного сдвинулся. Тем не менее, численность этих насекомых сейчас быстро увеличивается, достигая максимума к началу второй декады мая, и остается высокой до конца июня, в зависимости от погоды. Затем она резко снижается, однако единичные активные паразиты могут попадаться вплоть до конца сентября.
Чем опасны укусы клещей
Укусы клещей угрожают человеку такими болезнями, как иксодовый клещевой борелиоз (болезнь Лайма), клещевой вирусный энцефалит и марсельская лихорадка.
Как не допустить укусов клещей
- Во время прогулок на природе рекомендуется одеваться в светлую однотонную с длинными рукавами одежду, которая плотно прилегает к телу и на которой легче заметить насекомых. Необходимо также надеть головной убор.
- По возвращению домой, сразу смените и тщательным образом осмотреть одежду, постирать и выутюжить ее. Чаще всего клещи цепляются к одежде человека, поэтому могут присасываться не только во время пребывания на природе, но и впоследствии, перекочевав из одежды.
- Место для привала рекомендуется очистить от сухой травы, веток, хвороста в радиусе 20-25м и каждые два часа осматривайте себя и своих спутников, чтобы обнаружить клещей.
- Использоуйте для защиты от клещей специальные эффективные средства, например, аэрозоли, которые отпугивают клещей.
Что делать, если клещ уже присосался
- В случае выявления на коже присосавшегося клеща необходимо сразу обратиться в ближайший травмпункт, которые есть в каждом районе города и работают круглосуточно.
- Если такой возможности нет, нужно удалить его самостоятельно: смазать клеща маслом (при этом не заливать его, чтобы не задохнулся) и медленно удалить вместе с хоботком, расшатывая паразита пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нитки. После этого место присасывания необходимо смазать раствором йода или спиртом.
- Если же удаление неудачное и хоботок кровососа остался в ранке, его удаляют стерильной иглой. После этого необходимо тщательным образом вымыть руки с мылом.
- Удалив клеща, сохраните его для исследования на зараженность, обычно это можно сделать в инфекционной больнице