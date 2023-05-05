ВОЙНА В Украине Осторожно клещи! Как уберечься на природе и что делать если паразит уже присосался

2023-05-05 16:31

В Украине начинается сезон активности клещей. Обычно первые активные взрослые клещи появляются в начале или середине апреля. Из-за прохладной весны в текущем году этот период немного сдвинулся. Тем не менее, численность этих насекомых сейчас быстро увеличивается, достигая максимума к началу второй декады мая, и остается высокой до конца июня, в зависимости от погоды. Затем она резко снижается, однако единичные активные паразиты могут попадаться вплоть до конца сентября.

Чем опасны укусы клещей

Укусы клещей угрожают человеку такими болезнями, как иксодовый клещевой борелиоз (болезнь Лайма), клещевой вирусный энцефалит и марсельская лихорадка.

Как не допустить укусов клещей

Во время прогулок на природе рекомендуется одеваться в светлую однотонную с длинными рукавами одежду, которая плотно прилегает к телу и на которой легче заметить насекомых. Необходимо также надеть головной убор.

По возвращению домой, сразу смените и тщательным образом осмотреть одежду, постирать и выутюжить ее. Чаще всего клещи цепляются к одежде человека, поэтому могут присасываться не только во время пребывания на природе, но и впоследствии, перекочевав из одежды.

Место для привала рекомендуется очистить от сухой травы, веток, хвороста в радиусе 20-25м и каждые два часа осматривайте себя и своих спутников, чтобы обнаружить клещей.

Использоуйте для защиты от клещей специальные эффективные средства, например, аэрозоли, которые отпугивают клещей.

Что делать, если клещ уже присосался