Украина Осень передумала, в Украину возвращается летняя жара: когда и на сколько

2018-09-11 21:00 360

 

После нескольких дней похолодания, осень снова порадует украинцев приятной и уютной погодой

Подробнее об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, в среду, 12 сентября, температура воздуха в Украине вновь поднимется до комфортных 26 градусов.

«Осень немного попугала циклоном и похолоданием, убедилась в нашем уважении и возвращается к своим лучшим проявлениям. 12 сентября в Украине свежие и красивые ночь, утро и вечер: +12 +18 градусов. С периодическими туманами и дымкой», — отметила синоптик.

 Завтра днем ​​ожидается +23 +26 градусов, на востоке до +25 +28 градусов
 
Циклон, который еще сегодня кое-где гремит и поливает дождями, завтра вытиснится антициклоном с запада Европы. Поэтому в большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода. Разве что на крайнем юге еще задержатся облака и на Николаевщине, Херсонщине и в Крыму возможен дождь», — пишет Диденко.

Что же касается столицы, то в Киеве вечером 11 сентября ожидается дождь. А уже среда будет с солнцем и комфортной температурой воздуха, днем ​​ожидается +24, +25 градусов.

«Четверг также еще побудет в сухой погоде, а вот 14 сентября подойдет атмосферный фронт, который принесет на наши Запад и Север периодические дожди», — добавила Диденко.

Как отмечалось ранее, 11 сентября в Украину придет антициклон Perryman, который медленно вытеснит влажную воздушную массу с территории страны.
 
Это значит, что уже в этот вторник от дождей и гроз не останется и следа сначала на западе Украины, а уже на следующий день осадки полностью покинут Украину. На смену им придет сухая и местами жаркая погода, например, на востоке и юге температура будет достигать + 25-27 градусов.
 

Еще по теме

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит осенью - план работы, наиболее острые вопросы

2018-09-03 12:46 765

Что будет с курсом доллара осенью - стали известны прогнозы и планы Нацбанка

2018-09-03 11:12 3204

Осенью в Украине заметно вырастут ставки по валютным депозитам для населения

2018-08-30 12:13 1548

КАРТА Прогноз погоды : дожди в Украине прекратятся, возвращается жара до +33°C

2018-08-30 10:43 525

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине сократят рабочий день: кого коснется

2018-09-11 21:30 1905

Осень передумала, в Украину возвращается летняя жара: когда и на сколько

2018-09-11 21:00 360

«На ремонт» и «неизвестно»: на что еще украинские школы раскручивают родителей

2018-09-11 20:30 174

В Сеть выложили шокирующие ФОТО «крымского Чернобыля»

2018-09-11 16:49 297
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине сократят рабочий день: кого коснется 2018-09-11 21:30 1905
Осень передумала, в Украину возвращается летняя жара: когда и на сколько 2018-09-11 21:00 360
«На ремонт» и «неизвестно»: на что еще украинские школы раскручивают родителей 2018-09-11 20:30 174
В Сеть выложили шокирующие ФОТО «крымского Чернобыля» 2018-09-11 16:49 297

Лента

22:00 Константинополь поставил РПЦ в тупик ультиматумом из-за Украины
21:30 В Украине сократят рабочий день: кого коснется
21:00 Осень передумала, в Украину возвращается летняя жара: когда и на сколько
20:30 «На ремонт» и «неизвестно»: на что еще украинские школы раскручивают родителей
20:00 Отравителей Скрипаля выдал другой российский агент – СМИ
19:30 Луценко об отдыхе на Сейшелах: Это дорого, но моя любовь заслужила
19:00 Леннокс Льюис начал подготовку к реваншу с Виталием Кличко
18:30 Две недели после выбросов в Армянске: что происходит в Крыму
18:00 Луценко: Организатор убийства Бабченко Герман указал на заказчика
17:30 В Украине зарегистрирована восьмая смерть от ботулизма с начала года – Минздрав