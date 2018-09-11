Украина Осень передумала, в Украину возвращается летняя жара: когда и на сколько

2018-09-11 21:00 360

После нескольких дней похолодания, осень снова порадует украинцев приятной и уютной погодой

Подробнее об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, в среду, 12 сентября, температура воздуха в Украине вновь поднимется до комфортных 26 градусов.

«Осень немного попугала циклоном и похолоданием, убедилась в нашем уважении и возвращается к своим лучшим проявлениям. 12 сентября в Украине свежие и красивые ночь, утро и вечер: +12 +18 градусов. С периодическими туманами и дымкой», — отметила синоптик.

Завтра днем ​​ожидается +23 +26 градусов, на востоке до +25 +28 градусов

Циклон, который еще сегодня кое-где гремит и поливает дождями, завтра вытиснится антициклоном с запада Европы. Поэтому в большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода. Разве что на крайнем юге еще задержатся облака и на Николаевщине, Херсонщине и в Крыму возможен дождь», — пишет Диденко.



Что же касается столицы, то в Киеве вечером 11 сентября ожидается дождь. А уже среда будет с солнцем и комфортной температурой воздуха, днем ​​ожидается +24, +25 градусов.



«Четверг также еще побудет в сухой погоде, а вот 14 сентября подойдет атмосферный фронт, который принесет на наши Запад и Север периодические дожди», — добавила Диденко.



Как отмечалось ранее, 11 сентября в Украину придет антициклон Perryman, который медленно вытеснит влажную воздушную массу с территории страны.

Это значит, что уже в этот вторник от дождей и гроз не останется и следа сначала на западе Украины, а уже на следующий день осадки полностью покинут Украину. На смену им придет сухая и местами жаркая погода, например, на востоке и юге температура будет достигать + 25-27 градусов.