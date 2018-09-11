Мир Появилось видео, как Путин ест блины с черной икрой и запивает их водкой

2018-09-12 00:05 150

Сегодня, 11 сентября президент России Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином во Владивостоке. Лидеры провели переговоры, после чего Путин угостил коллегу водкой и блинами с икрой. Видео появилось на канале "Комсомольской правды" в YouTube.

Лидеры двух стран провели переговоры в рамках экономического форума почти по всем сферам взаимодействия, в том числе экономической и военной. Си Цзиньпин также согласился принять участие в круглом столе, посвященном сотрудничеству стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

После деловой программы российский президент и председатель КНР отправились на прогулку по улице Дальнего Востока на острове Русский. Там они попробовали сбитень и сами приготовили себе традиционные российские блины, которые затем съели с черной икрой и запили водкой. "Ну что, вкусно", - резюмировал Путин.

Напомним, четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября.