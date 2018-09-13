Мир Битва за Шенген. Еврокомиссия требует ликвидировать пограничный контроль между странами ЕС

2018-09-13 12:30 219

Европейская комиссия настаивает на отмене пограничного контроля внутри Европейского Союза, который ужесточили на границах Шенгена с 2020 года. Об этом сообщает DW.

По словам еврокомиссара по вопросам миграции и внутренних дел Аврамопулоса, в некоторых странах Шенгенского соглашения контроль на границах был введен с целью противодействия неконтролируемой нелегальной миграции. Это противоречит принципам Шенгена и угрожает свободе передвижения европейских граждан. Теоретически отступление от правил не может продолжаться более двух лет.

По словам еврокомиссара, нужно ускорить возвращение к нормальному функционированию Шенгена. В Шенгенскую зону входят 22 страны ЕС, между которыми в обычном режиме нет пограничного контроля.

Аврамопулос планирует 13 сентября представить в Брюсселе детали предложения Еврокомиссии по миграционной политике. Он также назвал Шенгенское соглашение "одним из величайших достижений европейской интеграции". Новые предложения будут способствовать защите соглашения. "У нас нет намерения построить Европу-крепость", - отметил комиссар ЕС.