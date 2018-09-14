Политика Дело Омеляна: Министра отпустили на поруки и обязали сдать загранпаспорта

2018-09-14 14:37 219

 

Ранее Омелян сообщил, что не собирается уходить в отставку из-за подозрения НАБУ в незаконном обогащении

Соломенский районный суд Киева отпустил на поруки министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которого обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

"Избрать для подозреваемого Омеляна Владимира Владимировича меру пресечения в виде личного поручительства. Обязать поручителей министра молодежи, спорта Украины Жданова Игоря, народного депутата Бендюженко Федора обеспечить выполнение подозреваемым обязанностей, а именно: приезжать к детективам НАБУ по первому требованию, сообщать об изменении своего места жительства или места работы, сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти паспорта гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда из Украины и въезда в Украину", – отметила судья Сергиенко.

Напомним, в четверг, 13 сентября, НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным бюро, расходы чиновника существенно превышают его доходы. Сам министр все обвинения отрицает и говорит, что "невозможно найти то, чего нет". Омелян сообщил, что не собирается уходить в отставку из-за этого.

Во время суда прокуроры просили избрать для подозреваемого меру пресечения в виде внесения залога в размере 5 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование относительно Омеляна в октябре 2017 года и получило доступ к информации о его мобильных переговорах.

Омелян был назначен министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана 14 апреля 2016 года. Согласно его электронной декларации, у него имеются наличные средства в сумме 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Кроме того, Омелян задекларировал квартиру в Киеве площадью 61,6 кв. м, земельный участок во Львовской области площадью 999 кв. м, гараж площадью 37,4 кв. м.

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