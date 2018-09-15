Политика Волкер упрекнул Киев в отношении к жителям Донбасса

2018-09-15 15:00 117

Официальный Киев делает недостаточно для граждан Украины, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса. Такое мнение выразил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Радио Свобода.

По словам американского дипломата, украинская власть не имеет плана реинтеграции этих территорий после завершения конфликта.

Также Волкер отметил, что предварительные идеи по реинтеграции "не имеют мощной политической поддержки, и есть мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства".

"Это постыдно потому, что эти люди, которые живут на контролируемых гибридными силами территориях, прошли много чего. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа.