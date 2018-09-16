Политика Россия хочет захватить Азовское море, – Порошенко

2018-09-16 15:00 300

Украина не позволит России вслед за оккупацией Крымского полуострова захватить Азовское море.

Об этом Петр Порошенко заявил в интервью The Washington Post, сообщает пресс-служба президента.

«Цель России – оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военных там и возбуждаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда», – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что если Россия и дальше будет продолжать останавливать наши судна, придется прибегнуть к санкциям. По словам Порошенко, санкции нужны, чтобы остановить потенциальную опасность российской оккупации Азова.

«Если они заблокируют судно с украинскими металопродуктами из Мариуполя на один день, то цена ущерба составит тысячи долларов», – подчеркнул президент.

Кроме того, добавил Порошенко, россияне постоянно атакуют украинских рыбаков в украинских водах: арестовывают их, останавливают и угрожают им. Президент отметил, что это часть гибридной войны против Украины.

«Санкции останавливают рост ВВП России, они останавливают повышение уровня жизни в России и девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит очень высокую цену за санкции, которые могут удерживать Россию за столом переговоров и прекратить агрессию», – резюмировал он.

Ранее координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что проблему перекрытия воды Украиной в оккупированном Крыму Россия пытается решить с помощью давления на Киев через Азовское море– развернув там военные учения и заблокировав нормальный проход судов в украинские порты.

Также эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, зачем Россия раскачивает ситуацию в Азовском море. По его словам, недавние военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна «Норд», а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.