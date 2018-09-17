Украина КАРТА Прогноз погоды на неделю: в Украину идет теплое и ясное бабье лето

2018-09-17 14:32 273

Нынешняя неделя в Украине ожидается ясной, без осадков. Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, после переменной облачности в начале недели по всей территории страны установится ясная солнечная погода.

Сегодня, 17 сентября, по всей Украине осадков не ожидается. Синоптики обещают переменную облачность, температура - 19-22 градуса тепла по всей стране, кроме Закарпатской области, где воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.

В Киеве также без осадков, с переменной облачностью, днем 19-21 градус, ночью 9-11 градусов тепла.

Во вторник, 18 сентября, облачность пойдет на спад. Осадков по-прежнему не наблюдается. Температура начнет повышаться - в Закарпатской области ожидается 25-27 градусов тепла, в целом по западной части страны - 22-25 градусов. В северных областях чуть прохладнее - 21-23 градуса. На востоке и юге - 22-24 градуса выше нуля. Прохладнее всего будет в Луганской области - 20-22 градуса тепла.

В Киеве ожидается небольшая облачность, температура 21-23 градуса днем, ночью - 10-12 градусов.

В среду, 19 сентября, общая тенденция сохранится - небольшая облачность и теплая погода. В Закарпатской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях воздух прогреется до 25-27 градусов тепла, в Ровненской и Тернопольской - 24-26 градусов, в Хмельницкой и Черновицкой - 22-25 градусов тепла. На севере страны также потеплеет, до 22-25 градусов, в центре, на востоке и юге - 22-24 градуса тепла.

В Киеве по-прежнему небольшая облачность и несколько потеплеет, 23-25 градусов днем, 10-12 градусов ночью.

В четверг, 20 сентября, по всей Украине ожидается ясная, солнечная погода. В Закарпатской области, как и всю неделю, теплее всего - 25-27 градусов, в остальных западных областях ожидается 24-26 градусов тепла. В северных областях температура удержит показатели 23-25 градусов. Аналогичная ситуация ожидается на востоке. В центре и на юге несколько потеплеет, до 24-26 градусов тепла.

В Киеве также без осадков, солнечно, температура воздуха днем 23-25 градусов, ночью - 11-13 градусов тепла.

В пятницу, 21 сентября, в Украине сохранится солнечная погода без облачности и осадков. Температурные показатели также останутся на прежнем уровне - 23-25 градусов на севере и востоке, 24-26 градусов на западе, в центре и на юге.

В Киеве ожидается аналогичная ситуация - без осадков, 23-25 градусов днем, 11-13 градусов ночью.