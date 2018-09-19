Политика В Мининфраструктуры предложили отдать региональные аэропорты в частные руки

2018-09-19 16:24 99

 

Министерство инфраструктуры Украины считает перспективной концессию региональных аэропортов.

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Омелян, передает Интерфакс-Украина.

"Проекты в аэропортовой отрасли…мы сейчас готовим также те региональные аэропорты, которые либо работают с невысокими показателями загруженности, либо только планируются к восстановлению работы. Мы считаем, что они могут тоже представлять интерес для концессии", - сказал министр.

Кроме того, он добавил, что в перспективе Мининфраструктуры готово перейти к концессии других объектов.

Напомним, ранее словацкая компания Vedecko-vyskumna, A.C. заявляла, что хочет взять в концессию аэропорт Ужгород.

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