Министерство инфраструктуры Украины считает перспективной концессию региональных аэропортов.
Об этом сообщил глава ведомства Владимир Омелян, передает Интерфакс-Украина.
"Проекты в аэропортовой отрасли…мы сейчас готовим также те региональные аэропорты, которые либо работают с невысокими показателями загруженности, либо только планируются к восстановлению работы. Мы считаем, что они могут тоже представлять интерес для концессии", - сказал министр.
Кроме того, он добавил, что в перспективе Мининфраструктуры готово перейти к концессии других объектов.
Напомним, ранее словацкая компания Vedecko-vyskumna, A.C. заявляла, что хочет взять в концессию аэропорт Ужгород.