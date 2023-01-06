Политика ВОО "Стоп коррупции" обратилась к главе Мининфраструктуры из-за скандальных руководителей "МПРС"

2023-01-06 16:25

Представители общественной организации призывают обратить внимание на скандальное прошлое руководителей КП "МПРС"

Представители всеукраинской общественной организации "Стоп коррупции" обратились к министру Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову с просьбой обратить внимание на коррупционное прошлое руководителя "Морской поисково-спасательной службы" (КП "МПРС").

Отмечается, что предприятие возглавляет фигурант антикоррупционных расследований Виктор Сударев. Согласно обращению, внимания министра заслуживает и заместитель директора КП "МПРС" – секретарь Координационного комитета Владимир Работнев.

Так, последний был приговорен к 5 годам лишения свободы, а Сударев в свою очередь согласно данным следствия, участвовал в тендерных махинациях и злоупотреблял служебным положением в интересах собственного обогащения.

Полный текст обращения:

Борьба с российскими захватчиками сейчас является главным вызовом для современной Украины, ради которой весь народ объединился, а Силы Обороны, частные предприятия и организации прилагают максимум усилий и ресурсов для нашей победы. Задачей нашего общественного объединения является защита прав и законных интересов человека и гражданина, их конституционных прав и свобод, борьба с произволом власти, проявлениями коррупции и в условиях войны наша организация следит за ситуацией в сфере безопасности государства.

В настоящее время все государственные органы нуждаются в эффективном "очищении", в том числе с целью выявления коллаборантов и других неблагонадежных должностных лиц. В последнее время в СМИ активно обсуждаются проблемы морской отрасли. Так, в поле нашего зрения попало Казенное предприятие "Морская поисково-спасательная служба". Служба обеспечивает несение постоянной поискоспасательной готовности для оперативного спасения людей, предоставления им неотложной медицинской помощи и эвакуации в безопасное место.

Она была создана в 2011 году постановлением Кабинета Министров Украины от 20.10.2011 № 1069 "Об обеспечении функционирования единой системы поиска и спасения на море" во исполнение Международной конвенции по поиску и спасению на море (SAR-79), к которой Украина присоединилась в 1992 году году.

Директором КП "МПРС" является Виктор Сударев – фигурант многочисленных скандалов и уголовных производств. В 2020 году детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением директору и заместителю директора КП "Морская поисково-спасательная служба". В 2016 году именно он помог экспрезиденту Порошенко и его Ленинской кузнице нагреть государство на ремонте судна "Сапфир". По одному из дел как раз идет судебное слушание (дело №991/2018/21).

Также, согласно информации СМИ, за счет тендерных махинаций Сударев долгое время мог незаконно обогащаться. Причем работники казенного предприятия не только завышали цены, но закупали работы и услуги в подконтрольных предприятиях с подделкой документов. Тендер между ООО "ИПМ" и ООО "Ремтехналадка" стоил государству 2 млн. грн. По такой же схеме был разыгран тендер на строительство станции "Бердянск" (стоимость 8,5 млн. грн.) и строительство трассового радиолокационного комплекса "Геническ" (10,4 млн. грн.).

Кроме этого, Сударев уже был уличен в ряде коррупционных преступлений, в том числе закупки четырех пикапов и микроавтобусов Volkswagen на сумму в размере 16,3 млн. грн. Детективы НАБУ выяснили, что рыночная стоимость указанных автомобилей вдвое меньше контрактной.

Также внимания заслуживает замдиректора КП "МПРС" – секретарь Координационного комитета Владимир Работнев. По информации из открытых источников, Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследовало уголовное дело по обвинению бывшего заместителя министра транспорта и связи Украины, директора Государственного департамента морского и речного транспорта Работнева, при соучастии других лиц вопреки интересам, требованиям Закона Украины "О государственной тайне" огласил сведения, составляющие государственную тайну. Суд приговорил Работнева к 5 годам тюремного заключения (позже освободили по амнистии).

Также известно, что Работнев принимал участие в масштабной схеме отмывания средств из ГП "Укрводшлях". И, как "вишенка на торте", – лоббирует последние интересы компании "Трансшип", той самой, которая имеет собственную "дочку" в аннексированном Крыму и непосредственные бизнес-связи в российской федерации.

Факт отсутствия какой-либо реакции руководства морской отрасли по отношению к описанному выше вызывает удивление. Такие факты из биографии директора и заместителя директора Казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" подрывают доверие к этой службе, и к органам из системы Мининфраструктуры в целом.

Учитывая изложенное, руководствуясь Законом Украины "Об общественных объединениях" и Законом Украины "Об обращениях граждан", в ВОО просят принять обращение к рассмотрению, детально исследовать изложенные факты и в пределах полномочий, принять меры реагирования. После чего – сообщить в письменном виде о результатах рассмотрения.