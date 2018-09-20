Сегодня в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Согласно свежему прогнозу Гидрометеоцентра, температура воздуха 20 сентября поднимется до +28°C.
В западных областях без осадков, температура воздуха поднимется до 24-28 градусов.
Аналогичная ситуация в северных областях - 25-27 градус тепла днем, 12-14 градусов ночью, осадков не ожидается. В центральных областях Украины температура поднимется до +27°C. На юге и востоке- до 25-28 градусов.
В Киеве сегодня также без осадков, воздух прогреется до +27°C.