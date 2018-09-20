Политика Трамп уверен, что пошедший на сделку со следствием Манафорт его не сольет

2018-09-21 17:28 180

Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится по поводу сделки со следствием бывшего главы его предвыборного штаба политтехнолога Пола Манафорта.

"Нет, я не обеспокоен. Сто процентов, пока он говорит правду. Если он говорит правду, никаких проблем", - сказал Трамп журналистам.

По данным Reuters, Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в сговоре против США и препятствовании правосудию. Также Манафорт предварительно дал согласие на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 млн долл., однако официально он задекларировал 14 млн долл. доходов за 2010-2014 годы.

Ранее следственная группа представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и "Оппозиционным блоком".