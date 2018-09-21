Украина КАРТА Последние дни бабьего лета: Сегодня в Украину вернется жара почти до +30°C

2018-09-21 12:13 117

Сегодня по всей территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Как прогнозируют в Гидрометеоцентре, температура воздуха поднимется до +29°C

В западных областях без осадков, температура воздуха поднимется до 25-29 градусов.

Аналогичная ситуация в северных областях - 26-28 градусов тепла днем, 12-14 градусов ночью, осадков не ожидается.

В центральных областях Украины температура поднимется до +29 градусов. На юге - до 29°C. На востоке без осадков, воздух прогреется до 25-29 градусов.

В Киеве осадков также не предвидится, дневная температура от +25°C до +29°C.