Политика Киев хочет международную администрацию на Донбассе

2018-09-22 12:30 198

Министр иностранных дел раскрыл детали плана Запада по миротворческой миссия на Донбассе.

Миротворческая миссия на Донбассе должна состоять из трех основных компонентов, включая военный, полицейский аспекты и международную администрацию, и размещаться на всей территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил в эфире радиостанции Радио НВ министр иностранных дел Павел Климкин.

"Там должны быть военные, там должны быть полицейские, там должна быть международная администрация. И я говорю, как бы это ни парадоксально для кого-то выглядело, не так принципиально будет там на две тысячи меньше, или на две тысячи больше самих миротворцев, поскольку вопрос о тяжелом оружии мы как-то с ними наладим. А вот полицейские и международная администрация - это мегапринципиальный вопрос. Без этого вся эта логика работать не будет. Или мы будем иметь такой сложный переходный период до того, чтобы Донбасс мог интегрироваться в украинское пространство, или это будет квазизаморозка, и это опасно для всех", - подчеркнул Климкин.

При этом, он сказал, что ранее озвученные идеи РФ относительно проекта резолюции для Совбеза ООН по миротворцам для защиты передвижения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вдоль линии соприкосновения никто не собирается обсуждать, дополнять или над ними работать.

Климкин напомнил, что отстаивает позицию, что проект резолюции по миротворцам должен быть общим от Украины и ее западных партнеров. "Он действительно существует, он был подготовлен очень давно", - сказал министр.

Глава МИД отметил, что миротворческая операция должна быть последовательной. "Но по определению, это не могут быть миротворцы, которые охраняют только миссию СММ ... Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения ... Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию, должен быть полицейский компонент, который будет работать с внутренней безопасностью", - подчеркнул Климкин.

По его словам, полицейский компонент важен, поскольку "многие говорят, давайте соберем тяжелое оружие", а потом "кто начнет реальное разоружение, кто будет отвечать за безопасность?".

"И третий момент, против которого фантастически возражает Россия - это международная администрация", - заявил Климкин. По его словам, международная администрация должна заменить незаконные структуры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Ранее СМИ опубликовали детали отвергнутого РФ плана по миротворческой миссии на Донбассе.

Отметим, вопрос развертывания миротворческой миссии на Донбассе планирует поднять президент Петр Порошенко в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.