Украина КАРТА Прогноз погоды: на этой неделе дожди прекратятся, но сильно похолодает

2018-09-25 13:14 189

Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра, в Украине на этой неделе (25-28 сентября) значительно похолодает, температура ночью местами опустится до +2°C.

Во вторник, 25 сентября, на всей территории Украины пройдут дожди. В северных, центральных и западных областях температура днем составит от +11 до +14 градусов, ночью столбик термометра упадет до +5 градусов. На юге и востоке страны днем от +14 до +17 градусов, ночью от +7 до +12 градусов.

В Киеве также пройдут дожди, температура днем от +11 до +13 градусов, ночью от +6 до +8 градусов.

В среду, 26 сентября, на всей территории Украины переменная облачность, без осадков. Температура днем от +11 до +14 градусов, ночью от +2 до +7 градусов.

В Киеве также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем от +11 до +13 градусов, ночью от +2 до +4 градусов.

В четверг, 27 сентября, дожди пройдут в северных областях, на юге Украина ожидается ясная погода, в остальных областях – переменная облачность, без осадков. Температура днем от +13 до +17 градусов, ночью от +3 до +8 градусов.

В Киеве ожидается небольшой дождь, температура днем от +14 до +16 градусов, ночью от +5 до +7 градусов.

В пятницу, 28 сентября, дожди пройдут в северных областях, на юге Украина ожидается ясная погода, в остальных областях – переменная облачность, без осадков. Температура днем от +16 до +21 градуса, ночью от +5 до +11 градусов.

В Киеве ожидается небольшой дождь, температура днем от +16 до +18 градусов, ночью от +7 до +9 градусов.